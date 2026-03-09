Malteser beißt Kind krankenhausreif: Hundebesitzer geht einfach weiter

Dingolfing - Ein elfjähriger Junge wurde am Sonntag gegen 16 Uhr an einem Spielplatz in Niederbayern von einem angeleinten Hund gebissen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Vorfall in Dingolfing.

Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) © Katharina Kausche/dpa

Der Hundebesitzer ist laut Polizeibeamten einfach weiterspaziert. Er soll neben dem Hund, der das Kind in Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) angriff, noch einen zweiten Hund dabeigehabt haben.

Ein Polizeisprecher sagte, dass beide Hunde angeleint gewesen seien. Einer der Hunde sei auf den Jungen zugegangen und habe zugebissen. Danach sei der Besitzer weitergegangen.

Der Junge wurde mit einer Bisswunde am linken Unterschenkel ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß.