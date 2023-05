Mann (31) hält Neffen (14) stundenlang als Geisel: Polizei steht weiter vor Rätsel

Währenddessen befindet sich der 14 Jahre alte Neffe des Tatverdächtigen, der glücklicherweise unverletzt blieb, in der Obhut seiner Eltern und wird nach den traumatischen Ereignissen entsprechend betreut. Seitens der Staatsanwaltschaft in Mainz wurde der Vorfall mittlerweile auch offiziell als Geiselnahme eingestuft.

Wie die Polizei in der Landeshauptstadt Mainz am Tag nach den Ereignissen vom Dienstag mittlerweile bekannt gab, wurde der Geiselnehmer selbst entgegen der anfänglichen Aussagen doch verletzt.

Am Dienstagmorgen war der 31-Jährige zunächst mit einem Messer bewaffnet durch die Straßen des 7000-Seelen-Ortes Nierstein laufend gesehen und der Polizei gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verschanzte er sich schließlich in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in dem sich auch der 14-Jährige befand.

Die genauen Hintergründe sowie das Motiv des Mannes, der sich in einer nicht genauer bezeichneten psychischen Ausnahmesituation befunden haben soll, sind bislang unklar.