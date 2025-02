20.02.2025 13:43 694 Mann (†42) in Wiesbaden erschossen: Weitere Hintergründe der Tat bekannt

Am Mittwochabend ist in Wiesbaden ein 42-jähriger Mann in seiner Wohnung erschossen worden. Täter soll der Ex-Partner seiner Lebensgefährtin sein.

Von Marc Thomé

Wiesbaden - Am Abend des gestrigen Mittwochs wurde im Wiesbadener Stadtteil Schierstein ein 42 Jahre alter Mann in seiner Wohnung erschossen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein SEK war im Einsatz. © Keutz TV-News/Alexander Keutz Ein dringend tatverdächtiger 50-Jähriger konnte festgenommen werden. Er habe keinen Widerstand geleistet, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach hatte der Mann die Wohnung am Abend aufgesucht. In dieser lebt die ehemalige Partnerin des 50-Jährigen mit zwei Kindern und ihrem Lebensgefährten, dem späteren Opfer. Dem Täter sei Einlass gewährt worden. Doch später habe es einen lautstarken Streit gegeben, dann fielen mehrere Schüsse. Polizeimeldungen Polizei wird wegen Ruhestörung gerufen, plötzlich brennt eine Wohnung Wie der Sprecher weiter berichtete, hatten daraufhin gegen 20.30 Uhr Anwohner die Polizei alarmiert. Die zahlreichen Einsatzkräfte, zu denen auch ein SEK gehörte, konnten den 50-Jährigen dann noch vor dem Wohnhaus festnehmen und die Schusswaffe sicherstellen. Mutmaßlicher Täter war der Polizei bekannt Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein SEK war im Einsatz. © Keutz TV-News/Alexander Keutz In der Wohnung fand der Rettungsdienst den schwer verletzten 42-Jährigen. Allerdings kam für ihn trotz der sofort eingeleiteten Maßnahmen jede Hilfe zu spät, sodass nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden konnte. Weitere Personen seien bei dem Einsatz nicht verletzt worden, heißt es. Der mutmaßliche Täter werde noch am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Der 50-Jährige sei bereits polizeibekannt. Erst am vergangenen Wochenende habe die frühere Lebensgefährtin die Polizei über eine erlittene Körperverletzung durch den Mann sowie über zurückliegende Bedrohungen informiert. Erstmeldung vom 20. Februar um 6.41 Uhr; letztes Update um 13.41 Uhr.

Titelfoto: 5VISION.NEWS/dpa