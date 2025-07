Mann an Kinderspielplatz brutal niedergestochen

Essen - An einem Kinderspielplatz in Essen wurde ein syrischer Staatsbürger niedergestochen.

An einem Kinderspielplatz in Essen kam es zu einer brutalen Auseinandersetzung. © Michael Weber/dpa

Am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, brach unweit des Spielplatzes an der Grünstraße ein Streit zwischen zwei Männergruppen aus, wie die Polizei Essen am Donnerstag mitteilte.

Im Zuge der gewaltsamen Auseinandersetzung wurde ein 21-jähriger Syrer mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und schwebt derzeit nicht mehr in Lebensgefahr.

Zwei seiner Begleiter (18, 21), ebenfalls syrische Staatsbürger, erlitten zudem leichte Verletzungen, nachdem sie mit Schlagwaffen verprügelt worden sind.

Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten die Täter bereits die Flucht ergriffen. Nun ermittelt eine Mordkommission zu den Hintergründen der Bluttat.

Die Ermittler ziehen dabei in Betracht, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen verfeindeter Clans gehandelt haben könnte.