09.03.2023 10:00 1.362 Mann auf Bahnsteig erschossen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Am 28. Februar wurde ein 34-Jähriger an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover durch mehrere Schüsse getötet. Jetzt wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Von Bastian Küsel

Hannover - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 34-Jährigen in Hannover hat die Polizei am Mittwoch einen Tatverdächtigen festgenommen. Am 28. Februar wurde ein 34-Jähriger an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover durch mehrere Schüsse getötet. Jetzt wurde ein Verdächtiger festgenommen. © ---/TNN/dpa Der 22-Jährige steht unter Verdacht, am 28. Februar auf einem Bahnsteig im Stadtteil Döhren mehrfach auf das Opfer geschossen zu haben. Der 34-Jährige wurde durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt und noch auf dem Bahnsteig reanimiert. Später erlag er jedoch seinen Verletzungen im Krankenhaus. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag mitteilten, wurde der Tatverdächtige nun von Spezialeinsatzkräften in einer Wohnung in Hameln festgenommen. Polizeimeldungen Schüler gehen aufeinander los: 15-Jähriger mit Messer verletzt Gegen den 22-Jährigen soll noch am heutigen Donnerstag Haftbefehl erlassen werden. Zu den Hintergründen der Tat machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben.

Titelfoto: ---/TNN/dpa