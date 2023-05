Mann baut Unfall, flieht und kracht nach Irrfahrt durch Polizeihof gegen Fassade

Nach einem Unfall in Troisdorf hat die Polizei einen Autofahrer (44) vorläufig festgenommen. Der Mann war unter anderem gegen die Fassade der Wache gefahren.

Von Laura Miemczyk

Troisdorf - In Troisdorf hat ein berauschter Autofahrer (44) erst Fahrerflucht nach einem Unfall begangen und ist anschließend gegen die Fassade einer Polizeiwache gekracht.

Der 44-Jährige floh erst vom Unfallort, um sich dann kurze Zeit später im Innenhof einer Polizeiwache wiederzufinden. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, hatte ein 27-jähriger Kia-Fahrer aus Bonn am Sonntagabend die Polizei alarmiert, nachdem er auf der Pastor-Böhm-Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen war. Demnach war der 27-Jährige gegen 22 Uhr in Richtung Autobahn unterwegs gewesen, als ihm ein orangefarbener Pritschenwagen der Marke Renault entgegenkam. Während der Wagen sich näherte, habe der Fahrer mehrfach die Tür geöffnet und wieder geschlossen. Zudem sei er anhand des Motorgeräusches mutmaßlich im ersten Gang unterwegs gewesen, wie der Sprecher schilderte. Als die Fahrzeuge sich begegneten, geriet der Pritschenwagen dann auf die Fahrbahn des 27-Jährigen, der zwar auswich, jedoch einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Polizeimeldungen Steinwurf auf Mädchen (14) in Nürnberg: Polizei nimmt einen Verdächtigen fest Nach dem Unfall stieg der Bonner aus und ging hinüber zu dem Pritschenwagen. Doch kurz bevor er das Fahrzeug erreicht hatte, gab der Fahrer plötzlich Gas und brauste davon. Der 27-Jährige reagierte sofort, zückte sein Handy und schoss einige Fotos von dem Unfallverursacher. Dann wurde es kurios, denn während der 27-Jährige mit den Beamten telefonierte und den Unfall meldete, fuhr der Pritschenwagen geradewegs zur Polizeiwache!

Pritschenwagen-Fahrer stand unter Drogen

Der 44-jährige Chaos-Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Nach seiner Ausnüchterung durfte er wieder gehen. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa Ein Beamter habe während des Gesprächs mit dem Bonner aus dem Fenster geschaut und plötzlich einen orangefarbenen Pritschenwagen gesehen, der mit geringer Geschwindigkeit durch den beschrankten Innenhof des Polizeigebäudes fuhr. Die Fahrt endete schließlich an der Fassade im Eingangsbereich der Wache, wie es weiter hieß. Am Steuer habe ein polizeibekannter 44 Jahre alter Mann gesessen, "der wirre Angaben machte". Die Beamten überprüften im weiteren Verlauf die Unfallspuren an dem Pritschenwagen und stellten fest, dass sie zu dem Zusammenstoß mit dem Kia passten. Ein bei dem 44-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 0,6 Promille im Blut. Ein Drogentest verlief zudem positiv auf Opiate. Der Mann lebe vermutlich mit seinen zwei Hunden in der Fahrerkabine des Renaults, wie die Beamten vermuteten. Polizeimeldungen Kollegen melden Vorfall: Ermittlungen gegen Polizistin wegen Körperverletzung im Amt Dem Fahrer wurden zwei Blutproben entnommen. Während er seine deutsche Fahrerlaubnis bereits verloren hatte, wurde ihm nun auch sein belgischer Führerschein entzogen. "Der 44-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und sein Renault Transporter wurde sichergestellt", erklärte der Polizeisprecher.

Hunde werden sicher untergebracht