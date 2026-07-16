Mann flüchtet mit Baby im Auto: Die Polizei weiß sofort, warum

Hamm - Ein Autofahrer ist mit Frau und Baby im Auto im westfälischen Hamm vor der Polizei geflüchtet.

Wie die Polizei bei ihrer Kontrolle feststellte, war keiner der Auto-Insassen angeschnallt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Polizisten waren auf ihn aufmerksam geworden, weil er nicht angegurtet war, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Als er seine Flucht mit Tempo 100 durch die Innenstadt und über mehrere rote Ampeln schließlich aufgab und stoppte, entdeckten die Beamten seine Ehefrau und das neun Monate alte Baby auf der Rückbank – beide ebenfalls ungesichert.

Der Grund für die Flucht dürfte aber ein anderer gewesen sein, berichtete die Polizei.

Dem 34-Jährigen war der Führerschein bereits abgenommen worden. Das Auto wurde sichergestellt.