Mann bedroht Prostituierte mit Küchenmesser

Hof - Ein Mann hat in Hof eine Prostituierte mit einem Messer bedroht. Der 30-Jährige hatte auch Kokain dabei, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei ermittelt nach einem Angriff auf eine Prostituierte. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Er drohte der Frau in dem Bordell demnach in der Nacht auf Sonntag mit einem großen Küchenmesser, weil es zu Unstimmigkeiten bei Details zur gewünschten Dienstleistung kam.

Die Prostituierte rief um Hilfe und der Täter ergriff laut Polizei die Flucht. Dabei verlor er sein Messer.

Einige Stunden später erschien der 30-Jährige den Angaben zufolge in einem andern Bordellbetrieb in Hof, wo ihn die Polizei laut eigenen Angaben widerstandslos festnehmen konnte.

Er habe erneut ein großes Küchenmesser und außerdem eine geringe Menge Kokain dabeigehabt.