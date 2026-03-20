Mann bedroht Teenie mit Messer, dann wird er handgreiflich

Biederitz - Am Donnerstagnachmittag musste die Polizei zwei Streithähne in einem Zug trennen: Ein Mann hatte einen Jugendlichen bedroht und verletzt.

Zwei Männer zofften sich am Donnerstag in einem Regionalexpress. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die beiden Männer waren gegen 16.45 Uhr mit einem Regionalexpress von Berlin nach Magdeburg unterwegs, als sie auf Höhe Biederitz (Sachsen-Anhalt) zunächst in verbalen Streit gerieten.

Der 31-jährige Deutsche beleidigte seinen 17-jährigen Gegenüber aus Syrien und drohte, ein Messer bei sich zu haben.

Plötzlich zog er den Jugendlichen am Revers und schlug ihn mit der Faust gegen die Schulter.

Der Teenie konnte sich losreißen, davonrennen und schließlich den Notruf verständigen.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei fanden den Angreifer schließlich am Magdeburger Hauptbahnhof.