Mann bei Messer-Attacke schwer verletzt: Verdächtiger festgenommen

Baunatal - Im nordhessischen Baunatal wurde am Nachmittag des gestrigen Sonntags ein Mann bei einer Messer-Attacke schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Spurensicherung ist auf dem Gelände des abgesperrten Tatorts bei der Arbeit. © HessennewsTV

Ein Sprecher schilderte noch am Sonntagabend, was sich in der Fuldastraße im Stadtteil Hertingshausen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ereignet hatte.

Demnach war es auf dem Parkplatz des dort gelegenen Einkaufszentrums aus noch nicht geklärten Gründen zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der beiden ein Messer gezogen und seinem Kontrahenten die schweren Verletzungen zugefügt haben.

Der Täter konnte von der verständigten Polizei noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Den Verletzten brachte der Rettungsdienst umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus.