Mann bei Messerangriff schwer verletzt - Verdächtiger kehrt selbst zum Tatort zurück

Wettenberg - Ein Streit unter Bekannten endet im mittelhessischen Wettenberg in einer dramatischen Gewalttat: Ein Mann wird schwer verletzt aufgefunden, ein anderer taucht plötzlich wieder am Ort des Geschehens auf und wird festgenommen.

In der mittelhessischen Gemeinde Wettenberg im Landkreis Gießen kam es am Donnerstagabend zu einem blutigen Messerangriff. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei wurden die Beamten gegen 17.55 Uhr am Donnerstagabend über die Rettungsleitstelle über eine verletzte Person im Wettenberger Ortsteil Wißmar informiert.

Im Bereich eines Kleingartens in der Marburger Straße trafen Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten 31-Jährigen. Der Mann wies mehrere Schnittverletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich auf.

Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der deutsche Staatsangehörige umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Besonders brisant: Noch während die Einsatzkräfte vor Ort waren, kehrte ein Tatverdächtiger zum Geschehen zurück.

Zuvor hatte er selbst den Rettungsdienst alarmiert. Polizeibeamte nahmen den 34-jährigen Deutschen widerstandslos fest.