Mann bei Messerangriff schwer verletzt - Verdächtiger kehrt selbst zum Tatort zurück
Wettenberg - Ein Streit unter Bekannten endet im mittelhessischen Wettenberg in einer dramatischen Gewalttat: Ein Mann wird schwer verletzt aufgefunden, ein anderer taucht plötzlich wieder am Ort des Geschehens auf und wird festgenommen.
Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei wurden die Beamten gegen 17.55 Uhr am Donnerstagabend über die Rettungsleitstelle über eine verletzte Person im Wettenberger Ortsteil Wißmar informiert.
Im Bereich eines Kleingartens in der Marburger Straße trafen Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten 31-Jährigen. Der Mann wies mehrere Schnittverletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich auf.
Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der deutsche Staatsangehörige umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.
Besonders brisant: Noch während die Einsatzkräfte vor Ort waren, kehrte ein Tatverdächtiger zum Geschehen zurück.
Zuvor hatte er selbst den Rettungsdienst alarmiert. Polizeibeamte nahmen den 34-jährigen Deutschen widerstandslos fest.
Mutmaßlicher Täter sitzt mittlerweile in JVA
Nach bisherigen Ermittlungen war es vor dem Messereinsatz zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen, die sich persönlich kennen. Was genau den Streit ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der dringend Tatverdächtige am Freitag einer Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Diese erließ wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung einen Untersuchungshaftbefehl. Der 34-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.
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