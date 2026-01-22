Mann belästigt Jugendliche im Bus - Polizei sucht Zeugen

Dresden - Am Mittwochnachmittag wurde eine 13-jährige Teenagerin von einem Mann in Dresden belästigt.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Mann geben? (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war die Jugendliche gegen 16 Uhr mit einem Ersatzverkehrsbus der Linie 12 in Richtung Leutewitz unterwegs.

Während der Fahrt setzte sich der unbekannte Täter auffällig nah an das Mädchen ran und fing kurz darauf an, sie zu berühren.

An der Haltestelle "Ockerwitzer Straße" stieg die 13-Jährige aus dem Fahrzeug - der Mann folgte ihr noch bis zur Tonbergstraße.