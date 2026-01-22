Mann belästigt Jugendliche im Bus - Polizei sucht Zeugen
Dresden - Am Mittwochnachmittag wurde eine 13-jährige Teenagerin von einem Mann in Dresden belästigt.
Wie die Polizei mitteilte, war die Jugendliche gegen 16 Uhr mit einem Ersatzverkehrsbus der Linie 12 in Richtung Leutewitz unterwegs.
Während der Fahrt setzte sich der unbekannte Täter auffällig nah an das Mädchen ran und fing kurz darauf an, sie zu berühren.
An der Haltestelle "Ockerwitzer Straße" stieg die 13-Jährige aus dem Fahrzeug - der Mann folgte ihr noch bis zur Tonbergstraße.
Der Täter war zwischen 20 und 30 Jahre alt, trug eine schwarze Jeans und einen grauen Hoodie. Zudem hatte er längere, ungepflegte Haare und sprach Deutsch.
Nun bittet die Polizei um Hinweise: Wer Angaben zu dem Mann machen kann oder die Tat beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33.
