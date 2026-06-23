Mann bricht auf Gehweg zusammen: Passanten reagieren sofort

Berlin - Zu einem dramatischen Notfall, bei dem ein Mann wiederbelebt werden musste, kam es am Montagabend in Berlin-Neukölln .

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in das nächste Krankenhaus gebracht. © Facebook/Polizei Berlin

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann auf einem Gehweg zusammengebrochen. Zeugen wurden darauf aufmerksam und reagierten sofort, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

Die Passanten hätten umgehend den Notruf alarmiert und begannen noch vor dem Eintreffen der Sanitäter mit Reanimationsmaßnahmen.

Nur kurze Zeit später übernahm die Polizei gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr die weitere medizinische Versorgung vor Ort.

Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren vor Ort erfolgreich. Der Mann wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.