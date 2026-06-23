Mann bricht auf Gehweg zusammen: Passanten reagieren sofort
Berlin - Zu einem dramatischen Notfall, bei dem ein Mann wiederbelebt werden musste, kam es am Montagabend in Berlin-Neukölln.
Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann auf einem Gehweg zusammengebrochen. Zeugen wurden darauf aufmerksam und reagierten sofort, wie die Einsatzkräfte mitteilten.
Die Passanten hätten umgehend den Notruf alarmiert und begannen noch vor dem Eintreffen der Sanitäter mit Reanimationsmaßnahmen.
Nur kurze Zeit später übernahm die Polizei gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr die weitere medizinische Versorgung vor Ort.
Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren vor Ort erfolgreich. Der Mann wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Mit diesem Vorfall macht die Polizei erneut darauf aufmerksam, dass im Ernstfall immer der Notruf zu wählen ist. Wichtig ist zudem, sich für eintreffende Einsatzkräfte gut sichtbar zu machen und die Notfallstelle aktiv zu markieren. Auch wenn es Überwindung kostet: Erste Hilfe kann Leben retten.
Titelfoto: Facebook/Polizei Berlin