Nach sexueller Belästigung von Kindern: Europa-Park äußert sich zu Sicherheit im Spaßbad

Rust - Nach einem Vorfall im Erlebnisbad Rulantica im südbadischen Rust, bei dem ein 24-Jähriger zwei minderjährige Mädchen unsittlich berührt haben soll, hat der Europa-Park das Geschehen bedauert und gleichzeitig auf seine Sicherheitsvorkehrungen verwiesen.

Die Vorfälle passierten im Spaßbad Rulantica im Europa-Park. © Philipp von Ditfurth/dpa

Durch das schnelle und umsichtige Handeln der Mitarbeiter von Rulantica und der Polizei habe der Tatverdächtige identifiziert werden können.

In dem Bad gebe es alleine im Bereich Badesicherheit 50 Mitarbeiter, die per Funk verbunden seien. "Hinzu kommen unter anderem Videoüberwachung, ein Sicherheitsdienst sowie regelmäßige Awareness-Schulungen", betonte ein Sprecher des Europa-Parks.

Die beiden Mädchen im Kindesalter hatten sich am vergangenen Samstag zunächst an eine erziehungsberechtigte Person gewandt. Diese informierte Mitarbeiter des Bades.

Alarmierte Polizisten machten den Verdächtigen vor Ort ausfindig. Weitere Angaben machte die Polizei auf Anfrage nicht.