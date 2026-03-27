Mann bricht in Restaurant ein und macht sich etwas zu Essen

Unstrut-Hainich-Kreis - In der Nacht zum Donnerstag musste die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis wegen eines kuriosen Einsatzes ausrücken.

Ein Mitarbeiter brach in ein Restaurant ein, trank Alkohol, kochte und randalierte – nun ist er fristlos gekündigt. (Symbolbild) © 123RF/Soloway

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Mitarbeiter laut Polizei in ein Restaurant in einer Kleinstadt im Unstrut-Hainich-Kreis eingebrochen – und machte es sich dort offenbar gemütlich.

Nach Angaben des Besitzers drang der 26-Jährige widerrechtlich in die Gaststätte ein, konsumierte erhebliche Mengen Alkohol und bereitete sich in der Küche mehrere Mahlzeiten zu.

Außerdem randalierte er in den Räumen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Mann mithilfe der Polizei aus dem Restaurant entfernt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.