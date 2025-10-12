Mann dringt in fremde Wohnung ein: Mieter versteckt sich aus Angst im Bad

Oberhof - Ungebetenen Besuch hatte am Samstag ein Mieter in seiner Wohnung in Oberhof. Die Polizei musste anrücken.

Die Polizei wurde von einem weiteren Bewohner des Hauses alarmiert und kümmerte sich anschließend um den 43-jährigen Eindringling. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Ein 43-Jähriger war unvermittelt und ohne Zustimmung in die Wohnung eines ihm unbekannten Mannes eingedrungen, wie die Beamten in einer Mittelung erklärten. Trotz mehrfacher Aufforderung des Mieters, die Wohnung zu verlassen, blieb der Eindringling an Ort und Stelle.

Der Betroffene schloss sich daraufhin aus Angst vor dem augenscheinlich alkoholisierten Mann in seinem Badezimmer ein und rief einen Mitbewohner an, der anschließend die Polizei alarmierte.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, machte der 43-Jährige einen deutlich verwirrten und desorientieren Eindruck.