Mann will komplettes Wohnhaus in die Luft zu sprengen: SEK-Einsatz und Evakuierung

Weil er gedroht haben soll, ein Wohnhaus in die Luft zu sprengen, musste die Polizei im oberfränkischen Marktleuthen einen Mann festnehmen. © NEWS5 / Stephan Fricke

Ein 68-jähriger Hausbewohner hatte zuvor seinem Vermieter nach einer Auseinandersetzung gedroht, das gesamte Wohnanwesen in die Luft zu sprengen.

Er behauptete, dafür ausreichend Dynamit bei sich zu haben. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert.

"Da nicht auszuschließen war, dass er sein Vorhaben in die Tat umsetzen könnte, hat man zur Sicherheit Spezialeinheiten aus Mittelfranken zugeführt sowie die technische Sondergruppe des LKA in München alarmiert", so der Pressesprecher der Polizei in Oberfranken, Rainer Erfurt.

Die Beamten umstellten das Gebäude mit einem großen Aufgebot an Kräften und konnten den Mann selbst schließlich auch ergreifen.

"Er hatte das Haus verlassen und Kräfte der Inspektion der zuständigen Inspektion Wunsiedel konnten mit umliegenden Dienststellen zusammen den Mann widerstandslos festnehmen."