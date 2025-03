Mann durch Schuss in den Kopf schwer verletzt: Zwei Personen festgenommen

Erkelenz - Im Fall eines Schwerverletzten durch einen Schuss in der Öffentlichkeit in Erkelenz bei Mönchengladbach vermuten die Ermittler einen Beziehungsstreit.

Unklar war zunächst noch, ob ein oder mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Das schwer verletzte Opfer sei am Kopf getroffen worden. Rettungskräfte hatten den Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Das scheine nach ersten Erkenntnissen der Hintergrund der Tat am Freitagvormittag zu sein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft . Allerdings dauerten die Ermittlungen weiter an.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft bereits am Vortag mitgeteilt hatten, war der mutmaßliche Täter in der Nähe des Tatortes festgenommen worden. Zur Spurensuche am Tatort, dem Konrad-Adenauer-Platz, war der Bahnhof in Erkelenz über Stunden hinweg weiträumig abgesperrt, hieß es weiter.