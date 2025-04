07.04.2025 12:12 Mann entblößt sich und belästigt Teenager: Bonner Polizei schnappt Exhibitionisten

Die Bonner Polizei hat am Sonntagabend im Zusammenhang mit mehreren Sexualdelikten einen mutmaßlichen Exhibitionisten in Buschdorf in Gewahrsam genommen.

Von Jonas Reihl

Bonn - Die Bonner Polizei hat im Zusammenhang mit mehreren Sexualdelikten einen Mann (31) in Buschdorf in Gewahrsam genommen. Nachdem der Mann über Nacht in Gewahrsam geblieben ist, musste die Bonner Polizei den 31-Jährigen am Montag wieder auf freien Fuß setzen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, sich am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zunächst auf der Peter-Klein-Straße vor einem 14- und einem 15-jährigen Mädchen exhibitionistisch entblößt zu haben. Das berichtet die zuständige Polizeibehörde am Montag. Demnach habe der Verdächtige nur kurze Zeit später, gegen 18.50 Uhr, zudem auf Höhe der Bushaltestelle Otto-Hahn-Straße eine 18-Jährige bedrängt und "unsittlich angefasst", ergänzt die Polizei. Polizeimeldungen McDonald's-Lieferant auf A28 als Geisterfahrer unterwegs Der Rheinland-Pfälzer wurde im Rahmen von sofort eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen im Bonner Stadtteil Buschdorf angetroffen. Eine Richterin ordnete daraufhin noch am Sonntagabend die Ingewahrsamnahme des Mannes an, um weitere Straftaten zu verhindern. Am Montag wurde der 31-Jährige dann mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa