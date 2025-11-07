Mann entdeckt Blutspur am Briefkasten: Das steckt dahinter

Mühlhausen - Am Donnerstag meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Mühlhausen der Polizei eine Blutspur an seinem Briefkasten. Nun konnte die Ursache aufgeklärt werden.

Die Polizei konnte den Fall glücklicherweise schnell aufklären. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/germanopoli, Carsten Rehder/dpa

In der Wanfrieder Straße wurde am Donnerstagnachmittag der Notruf gewählt.

Ein Bewohner bemerkte eine Blutspur, die sich vom Briefkasten bis in das Treppenhaus zog.

Weil er dahinter ein Verbrechen vermutete, rief er die Beamten zur Aufklärung.

Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass es sich nur um Kunstblut handelte und kein Grund zur Sorge besteht.