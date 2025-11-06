Mann durch Schüsse schwer verletzt, dann fährt er selbstständig in Notaufnahme

Dormagen - Bei Schüssen auf ein Auto ist am Mittwochabend ein 42-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei nahm den betroffenen Straßenabschnitt genauestens unter die Lupe. © Jan Ohmen

Der Polizei zufolge soll der Mann mit seiner Ehefrau (43) gegen 22.40 Uhr an einer roten Ampel auf der Roggendorfer Straße gestanden haben, als plötzlich zwei Personen aus dem Wagen hinter ihnen ausstiegen und sich seinem BMW näherten.

Nur Sekundenbruchteile später gaben die Unbekannten mehrere Schüsse auf den 42-Jährigen ab. Seine Frau dagegen blieb unverletzt.

Die Tatverdächtigen machten sich kurz darauf in unbekannte Richtung aus dem Staub. Statt jedoch einen Krankenwagen zu alarmieren, fuhr der Schwerverletzte noch selbst in die Notaufnahme.

Inzwischen hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, da eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten keinen Erfolg eingebracht hatte.