Mann durch Schüsse schwer verletzt, dann fährt er selbstständig in Notaufnahme

In Dormagen ist ein Schwerverletzter nach Schüssen auf sein Auto eigenständig in die Notaufnahme gefahren.

Von Maurice Hossinger

Dormagen - Bei Schüssen auf ein Auto ist am Mittwochabend ein 42-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei nahm den betroffenen Straßenabschnitt genauestens unter die Lupe.
Die Polizei nahm den betroffenen Straßenabschnitt genauestens unter die Lupe.  © Jan Ohmen

Der Polizei zufolge soll der Mann mit seiner Ehefrau (43) gegen 22.40 Uhr an einer roten Ampel auf der Roggendorfer Straße gestanden haben, als plötzlich zwei Personen aus dem Wagen hinter ihnen ausstiegen und sich seinem BMW näherten.

Nur Sekundenbruchteile später gaben die Unbekannten mehrere Schüsse auf den 42-Jährigen ab. Seine Frau dagegen blieb unverletzt.

Die Tatverdächtigen machten sich kurz darauf in unbekannte Richtung aus dem Staub. Statt jedoch einen Krankenwagen zu alarmieren, fuhr der Schwerverletzte noch selbst in die Notaufnahme.

Dreiste Diebe klauen Zigaretten – wer hat etwas gesehen?
Polizeimeldungen Dreiste Diebe klauen Zigaretten – wer hat etwas gesehen?

Inzwischen hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, da eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten keinen Erfolg eingebracht hatte.

Der weiße BMW des Opfers wurde durch zahlreiche Schüsse getroffen.
Der weiße BMW des Opfers wurde durch zahlreiche Schüsse getroffen.  © Jan Ohmen
Die Scheiben der Fahrerseite wurden geborsten, an einer der Türen klebt nach der Tat noch Blut.
Die Scheiben der Fahrerseite wurden geborsten, an einer der Türen klebt nach der Tat noch Blut.  © Jan Ohmen

Nähere Hintergründe und ein mögliches Tatmotiv sind zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Wie es von den Beamten weiter heißt, bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit.

Erstmeldung vom 6. November, 8.32 Uhr, aktualisiert um 11.43 Uhr

Titelfoto: Jan Ohmen

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: