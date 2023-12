Mann fällt in Werkstatt in Ohnmacht, doch auch seine Kollegen sind in Gefahr

Schliengen - Drei Männer haben in einer Werkstatthalle in Schliengen (Kreis Lörrach) eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Wegen einer Rauchgasvergiftung landeten drei Männer in der Klinik. (Symbolbild) © Joerg Carstensen/dpa

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über einen bewusstlosen Mann in Kenntnis gesetzt, der in einer Werkstatthalle urplötzlich zusammengebrochen war.

Eine mögliche Ursache lieferte ein Messgerät: Laut neuen Polizeiangaben stellten die Rettungskräfte beim Betreten der Halle erhöhte Kohlenmonoxidwerte fest.

Neben dem bewusstlosen 35-Jährigen wurden noch zwei weitere Männer, ein 55 Jahre alter Mann sowie ein 68-Jähriger aus der Halle geborgen.

Alle drei Männer mussten mit einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert werden.