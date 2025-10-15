Mann filmt Frau heimlich unter den Rock: Dann kommt noch mehr ans Licht

Koblenz - Ein Vorfall in der Koblenzer Innenstadt hat die Polizei am Dienstag auf den Plan gerufen: Eine 23-jährige Frau bemerkte, dass ein unbekannter Mann sie heimlich mit dem Handy filmte. Später kam noch mehr ans Licht.

Das heimliche Fotografieren oder Filmen unter den Rock einer Person - Upskirting genannt - ist strafbar! (Symbolbild) © 123RF/klevo

Wie die Polizei berichtet, soll der Tatverdächtige sein Smartphone am Zentralplatz vor dem Forum unter den Rock der jungen Frau gehalten haben.

Die 23-Jährige reagierte sofort, sprach den Mann an und forderte ihn auf, die Aufnahme zu löschen.

Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte der Polizei Koblenz den mutmaßlichen Täter, einen 44-jährigen Mann, stellen.

Bei der Durchsicht seines Mobiltelefons fanden die Beamten nicht nur das Video der Geschädigten, sondern auch zahlreiche weitere, ähnliche Aufnahmen von anderen Personen.

Das Handy wurde in der Folge sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen (sogenanntes Upskirting) eingeleitet.