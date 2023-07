Mann folgt Mädchen (8) auf Toilette und fordert sie zu sexuellen Handlungen auf

Karlsfeld - Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Samstag ein achtjähriges Mädchen in einer öffentlichen Toilette am Karlsfelder See im Landkreis Dachau offenbar sexuell missbrauchen wollte.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, um den unbekannten Mann ausfindig zu machen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag mitteilte, ging das Mädchen am Samstag gegen 12.30 Uhr auf die Toilettenanlage an der Hochstraße am Karlsfelder See. Dort trat ein Mann an sie heran und berührte sie offensichtlich aus sexuellen Motiven heraus.

Zudem forderte er das Mädchen auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

"Einen ebenfalls achtjährigen Begleiter des Opfers hatte der Tatverdächtige nach bisherigen Erkenntnissen zuvor gezielt abgelenkt", so die Polizei.

Die Kinder konnten in einem günstigen Moment aus der Toilette flüchten und vertrauten sich Erwachsenen an. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkam der Täter unerkannt.

Die Kinder beschrieben den Täter wie folgt: