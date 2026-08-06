Versuchter Raubmord auf 72-Jährige in Köln: Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Köln - Eine 72-Jährige ist in Köln brutal in ihrer Wohnung überfallen und schwer verletzt worden.

Durch Ermittlungen im Internet stieß die Polizei auf die drei Verdächtigen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Die Polizei geht von drei Tatverdächtigen aus. Sie seien festgenommen worden, teilten die Ermittler mit.

Zu dem versuchten Raubmord soll es am vergangenen Freitagabend gekommen sein. Die 72-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge mehrere Gegenstände auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten.

Ein 32 Jahre alter Mann und eine 20 Jahre alte Frau seien dann als potenzielle Käufer erschienen - und hätten die Frau unvermittelt angegriffen, die das Bewusstsein verlor.

In der Wohnung sammelten die mutmaßlichen Täter danach Wertgegenstände ein und gingen wieder.

Unter anderem durch Ermittlungen im Internet seien jedoch wenig später drei Tatverdächtige identifiziert worden, teilte die Polizei mit. Der Dritte, ein 28-Jähriger, wird als Komplize betrachtet. Alle drei wurden festgenommen.