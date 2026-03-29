Mann grapscht Frau in Whirlpool an: Festnahme!

Stein - In einem Freizeitbad in Stein im Landkreis Fürth wurde eine Frau sexuell belästigt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Die Polizei ermittelt nach einem Übergriff im Schwimmbad. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei berichtete, hielt sich die Frau am Freitag gegen 21.45 Uhr im Whirlpool des Schwimmbades in der Albertus-Magnus-Straße auf.

Wenig später kam ein Mann in den Pool, rückte an die Frau heran und fasste ihr an die Brust. Sie verließ daraufhin das Becken und vertraute sich einem Bademeister an.

Der verfolgte den Verdächtigen und hielt ihn so lange fest, bis die Polizei eintraf. Eine Streife der Inspektion aus Stein nahm den 51-jährigen Deutschen vorläufig fest.