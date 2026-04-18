Mann greift Jugendliche an und verfolgt 16-Jährigen: Zwei Verletzte
Von Jule Meck
Sonthofen - Ein Mann hat in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zunächst eine Gruppe Jugendlicher und dann Polizeibeamte mit einem Gegenstand bedroht.
Er habe zudem auf die E-Scooter der Jugendlichen eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Anschließend soll er am Freitagabend einen 16-Jährigen aus der Gruppe verfolgt haben.
Auf der Flucht stürzte der Jugendliche und zog sich eine schwere Verletzung am Bein zu.
Eintreffende Beamte bedrohte der 40-Jährige mit einem Gegenstand, bis diese gegen ihn unmittelbaren Zwang anwendeten, wie es hieß.
Der 40-Jährige und der 16-Jährige wurden im Krankenhaus behandelt. Er hatte laut Polizei 1,06 Promille.
Die Polizei Sonthofen ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen Widerstands, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa