Mann greift Jugendliche an und verfolgt 16-Jährigen: Zwei Verletzte

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In Sonthofen ist ein Mann am Freitagabend auf Jugendliche losgegangen und hat sich Polizisten bedroht. Die Nacht endete für zwei Menschen im Krankenhaus.

Von Jule Meck

Sonthofen - Ein Mann hat in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zunächst eine Gruppe Jugendlicher und dann Polizeibeamte mit einem Gegenstand bedroht.

Die Nacht in Sonthofen endete für zwei Menschen im Krankenhaus. (Symbolbild)
Die Nacht in Sonthofen endete für zwei Menschen im Krankenhaus. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Er habe zudem auf die E-Scooter der Jugendlichen eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Anschließend soll er am Freitagabend einen 16-Jährigen aus der Gruppe verfolgt haben.

Auf der Flucht stürzte der Jugendliche und zog sich eine schwere Verletzung am Bein zu. 

Eintreffende Beamte bedrohte der 40-Jährige mit einem Gegenstand, bis diese gegen ihn unmittelbaren Zwang anwendeten, wie es hieß.

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Der 40-Jährige und der 16-Jährige wurden im Krankenhaus behandelt. Er hatte laut Polizei 1,06 Promille.

Die Polizei Sonthofen ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen Widerstands, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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