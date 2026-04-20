Mann greift Zugbegleiter im ICE an und zeigt Hitlergruß

Nürnberg - Ein Mann ohne gültiges Ticket hat in einem ICE von München nach Nürnberg einen Zugbegleiter angegriffen und mit dessen Diensthandy auf den Bahnmitarbeiter eingeschlagen.

Der polizeibekannte Angreifer (21) wurde am Nürnberger Hauptbahnhof den Beamten übergeben. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Zudem zeigte der aggressive 21-Jährige den verbotenen Hitlergruß, wie die Bundespolizei mitteilte.

Das 54 Jahre alte Opfer erlitt bei der Attacke am Freitag Schmerzen, arbeitete aber weiter.

Der polizeibekannte Angreifer wurde am Nürnberger Hauptbahnhof von Bundespolizisten zur Dienststelle gebracht und später wieder entlassen.

Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Erschleichens von Leistungen.