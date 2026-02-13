Mann im Affenkostüm schlägt Faschingsgast nieder
Von Finn Wiens
Neuburg an der Donau - Ein Mann in einem Affenkostüm hat in Oberbayern einen 45-jährigen Mann durch einen Schlag gegen den Kopf verletzt.
Der 45-Jährige sei vor einem Gebäude in Neuburg an der Donau im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gestanden, in dem Fasching gefeiert wurde.
Da wurde er von einem Gast im Affenkostüm angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Der 45-Jährige ging durch den Schlag zu Boden und wurde mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.
Warum der verkleidete Gast den 45-Jährigen angriff, blieb zunächst unklar. Viele Gäste der Feier hätten Alkohol getrunken, als die Polizisten eintrafen.
