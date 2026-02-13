Mann im Affenkostüm schlägt Faschingsgast nieder

Neuburg an der Donau - Ein Mann in einem Affenkostüm hat in Oberbayern einen 45-jährigen Mann durch einen Schlag gegen den Kopf verletzt.

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in einem Affenkostüm einen Gast (45) geschlagen haben soll. (Symbolfoto) © 123RF/luismolinero

Der 45-Jährige sei vor einem Gebäude in Neuburg an der Donau im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gestanden, in dem Fasching gefeiert wurde.

Da wurde er von einem Gast im Affenkostüm angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Der 45-Jährige ging durch den Schlag zu Boden und wurde mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.