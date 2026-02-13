Mann im Affenkostüm schlägt Faschingsgast nieder

Ein 45-Jähriger feiert auf einer Faschingsparty in Oberbayern. Draußen vor der Tür wird er plötzlich von einem verkleideten Gast attackiert.

Von Finn Wiens

Neuburg an der Donau - Ein Mann in einem Affenkostüm hat in Oberbayern einen 45-jährigen Mann durch einen Schlag gegen den Kopf verletzt.

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in einem Affenkostüm einen Gast (45) geschlagen haben soll. (Symbolfoto)  © 123RF/luismolinero

Der 45-Jährige sei vor einem Gebäude in Neuburg an der Donau im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gestanden, in dem Fasching gefeiert wurde.

Da wurde er von einem Gast im Affenkostüm angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Der 45-Jährige ging durch den Schlag zu Boden und wurde mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Warum der verkleidete Gast den 45-Jährigen angriff, blieb zunächst unklar. Viele Gäste der Feier hätten Alkohol getrunken, als die Polizisten eintrafen.

