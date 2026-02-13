Bomben-Alarm in Hanau: Fahndung nach Mann mit olivgrüner Jacke

Hanau - Ein Einkaufszentrum wurde geräumt, der Marktplatz gesperrt und der Busverkehr eingestellt: In Hanau kam es am Freitagmorgen zu einem großen Polizeieinsatz wegen einer mutmaßlichen Bombe. In der Folge fahndet das Polizeipräsidium Südosthessen nun nach einem Mann mit einer olivgrünen Jacke!

Ein Koffer mit der Aufschrift "Bombe" löste am Freitagmorgen Alarm in Hanau aus: Stadt- und Landespolizei rückten aus! © 5VISION.NEWS

Gegen 7.20 Uhr hatten Zeugen einen Koffer vor einem Eingang zum "Stadthof" entdeckt, auf dem in großen Buchstaben das Wort "Bombe" prangte.

Beamte von Stadt- und Landespolizei rückten in der Folge aus. Der Hanauer Marktplatz wurde gesperrt, das Shoppingcenter geräumt und der Busverkehr unterbrochen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.

"Die Polizei ging dabei mit Augenmaß und der gebotenen Umsicht vor", betonte ein Sprecher.

Nach einer Untersuchung der vermeintlichen Bombe durch Spezialisten der Polizei konnte dann Entwarnung gegeben werden: Der Koffer stellte sich als "leer und letztlich harmlos" heraus, hieß es weiter. Alle Sperrungen wurden wieder aufgehoben.