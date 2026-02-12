Zeuge meldet Bewaffneten in verlassenem Krankenhaus, dann geht alles ganz schnell
Bonn - Durch den Hinweis eines Zeugen haben Polizeibeamte in Bonn am Donnerstagnachmittag ein verlassenes Krankenhaus umstellt.
Den offiziellen Angaben zufolge habe man gegen 16.03 Uhr die Information erhalten, dass sich auf dem Gelände des leerstehenden St. Franziskus-Hospitals ein bewaffneter Mann befinden soll.
Innerhalb kürzester Zeit rasten die Beamten in die Nikolausstraße und umzingelten zunächst das Gelände, ehe per Drohne nach dem mutmaßlich Bewaffneten gefahndet wurde.
Trotz intensiver Suche konnte niemand auf dem Gelände gefunden werden, heißt es.
Die Nikolausstraße war vorab kurzzeitig gesperrt worden. Knapp zwei Stunden später konnte der Einsatz offiziell für beendet erklärt werden.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa