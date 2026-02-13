Wütend auf sich selbst: Kneipengast verletzt sich in Jena

Jena - Ein aggressiver Gast (37) hat am Donnerstagabend in einer Kneipe in Jena-West für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Ein 47-jähriger Mann hatte die Beamten verständigt, nachdem sich ein Besucher zunehmend aufgebracht verhalten hatte.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 37-Jährige mehrere Getränke bestellt und anschließend bemerkt, dass er sein Portemonnaie nicht dabeihatte.

Offenbar aus Frust darüber schüttete er seinen gesamten Tascheninhalt auf den Tresen und wurde zunehmend aggressiv. In seiner Wut schlug er mit der Hand gegen eine Wand der Gaststätte und verletzte sich dabei.