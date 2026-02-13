Wütend auf sich selbst: Kneipengast verletzt sich in Jena
Jena - Ein aggressiver Gast (37) hat am Donnerstagabend in einer Kneipe in Jena-West für einen Polizeieinsatz gesorgt.
Ein 47-jähriger Mann hatte die Beamten verständigt, nachdem sich ein Besucher zunehmend aufgebracht verhalten hatte.
Nach ersten Erkenntnissen hatte der 37-Jährige mehrere Getränke bestellt und anschließend bemerkt, dass er sein Portemonnaie nicht dabeihatte.
Offenbar aus Frust darüber schüttete er seinen gesamten Tascheninhalt auf den Tresen und wurde zunehmend aggressiv. In seiner Wut schlug er mit der Hand gegen eine Wand der Gaststätte und verletzte sich dabei.
Der Wirt verzichtete letztlich auf die Bezahlung und forderte den Mann lediglich auf, die Räumlichkeiten zu verlassen. Aufgrund der Verletzung musste der 37-Jährige ärztlich behandelt werden und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
