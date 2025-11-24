Mann in Hanau antisemitisch beleidigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Hanau - Erschreckender Zwischenfall am Schlossplatz in Höhe des Congress Parks Hanau! Ein Mann (55) ist antisemitisch beleidigt worden. Die Ermittlungen laufen, Zeugen werden dringend gesucht.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Der Vorfall hat sich laut den Beamten bereits am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr abgespielt, wie am Montagmittag von der Polizei mitgeteilt wurde.

Der 55-Jährige war demnach zu Fuß unterwegs, als ihm eine Gruppe von Männern entgegenkam.

Im Vorbeigehen rief einer dieser aus der Gruppe heraus dem Mann, der traditionelle jüdische Kleidung trug, einen antisemitischen Ausspruch zu.

Anschließend gingen die Unbekannten in Richtung Freiheitsplatz weiter. Eine Beschreibung der Gruppe oder des möglichen Täters liegt bislang nicht vor.