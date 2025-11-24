Mann in Hanau antisemitisch beleidigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen
Hanau - Erschreckender Zwischenfall am Schlossplatz in Höhe des Congress Parks Hanau! Ein Mann (55) ist antisemitisch beleidigt worden. Die Ermittlungen laufen, Zeugen werden dringend gesucht.
Der Vorfall hat sich laut den Beamten bereits am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr abgespielt, wie am Montagmittag von der Polizei mitgeteilt wurde.
Der 55-Jährige war demnach zu Fuß unterwegs, als ihm eine Gruppe von Männern entgegenkam.
Im Vorbeigehen rief einer dieser aus der Gruppe heraus dem Mann, der traditionelle jüdische Kleidung trug, einen antisemitischen Ausspruch zu.
Anschließend gingen die Unbekannten in Richtung Freiheitsplatz weiter. Eine Beschreibung der Gruppe oder des möglichen Täters liegt bislang nicht vor.
Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zu der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 06181100123 zu melden.
