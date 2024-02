Mann in Kassel rastet aus: Attacken mit Regenschirm und Glasflasche

Kassel - Offenbar völlig grundlos schlug ein 46-jähriger Mann mit einem Regenschirm und einer Glasflasche um sich - auch ein Polizist wurde von dem Wüterich in Kassel attackiert!

Polizei-Einsatz in Kassel-Nord: Ein Mann (46) griff offenbar völlig ohne Grund Passanten mit einem Regenschirm und einer Glasflasche an. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Dienstag gegen 12.30 Uhr im Stadtteil Kassel-Nord, wie die Polizei in Nordhessen am heutigen Mittwoch mitteilte.

Demnach rastete ein 46 Jahre alter Mann in der Holländischen Straße völlig aus: Er soll ohne ersichtlichen Grund einen 81-jährigen Passanten mit einem Regenschirm angegriffen haben.

Ein Zeuge ging dazwischen, woraufhin der 46-Jährige floh. Kurz darauf waren Polizeibeamte vor Ort.

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter dauerte nicht lange: Der polizeibekannte Kasseler wurde nur wenige Minuten später in unmittelbarer Nähe festgenommen.

Dabei setzte sich der Wüterich zur Wehr: Er biss einen Polizisten in den Unterarm, wodurch der Beamte leicht verletzt wurde.