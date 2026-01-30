Verdacht auf Sprengstoff: A3 gesperrt, zwei Personen festgenommen

Wiesent - In der Nacht auf Freitag haben Polizeibeamte bei einer Kontrolle im Oberpfälzer Landkreis Regensburg "sprengstoffverdächtige Gegenstände" festgestellt. Die A3 ist seitdem gesperrt.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle haben Beamte in einer BMW-Limousine "sprengstoffverdächtige Gegenstände" festgestellt. © NEWS5 / Lars Haubner

Die Fahrzeugführerin der schwarzen BMW-Limousine und ein männlicher Beifahrer seien vorläufig festgenommen worden.

Laut des Pressedienstes "News5" soll es sich um ein Mietfahrzeug handeln.

Nach Polizeiangaben seien die beiden Insassen gegen 2 Uhr morgens im Bereich der Anschlussstelle Wiesent und Wörth an der Donau kontrolliert worden.

"Zur Gefahrenabwehr wurde die A3 zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wiesent in Fahrtrichtung Passau sowie ab der Anschlussstelle Tiefenthal in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

Die Maßnahmen haben erhebliche Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr. Gegen 5.50 Uhr wurde das abgesperrte Gebiet sogar noch einmal um 500 Meter weiter ausgeweitet.