Verdacht auf Sprengstoff: A3 gesperrt, zwei Personen festgenommen
Wiesent - In der Nacht auf Freitag haben Polizeibeamte bei einer Kontrolle im Oberpfälzer Landkreis Regensburg "sprengstoffverdächtige Gegenstände" festgestellt. Die A3 ist seitdem gesperrt.
Die Fahrzeugführerin der schwarzen BMW-Limousine und ein männlicher Beifahrer seien vorläufig festgenommen worden.
Laut des Pressedienstes "News5" soll es sich um ein Mietfahrzeug handeln.
Nach Polizeiangaben seien die beiden Insassen gegen 2 Uhr morgens im Bereich der Anschlussstelle Wiesent und Wörth an der Donau kontrolliert worden.
"Zur Gefahrenabwehr wurde die A3 zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wiesent in Fahrtrichtung Passau sowie ab der Anschlussstelle Tiefenthal in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.
Die Maßnahmen haben erhebliche Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr. Gegen 5.50 Uhr wurde das abgesperrte Gebiet sogar noch einmal um 500 Meter weiter ausgeweitet.
Spezialisten des Bayerischen LKA bereits vor Ort
"Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Rosenhof in Fahrtrichtung Passau ausgeleitet. In der Fahrtrichtung Nürnberg wird ab der Anschlussstelle Kirchroth ausgeleitet", hieß es in einem Update gegen 7.20 Uhr.
Die Beamten seien mit einer hohen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort und sichern den Bereich weiträumig ab.
Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamt unterstützen die Maßnahmen in dem betroffenen Bereich.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner