Chevrolet rast auf Flucht vor Polizei in Cupra: Eine Person verletzt

Köln - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 40-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag mehrere Fahrzeuge beschädigt. Eine Person wurde verletzt.

Der Chevrolet kam erst auf dem Mittelstreifen zum Stillstand. © Vincent Kempf

Eine Zivilstreife des "Einsatztrupp Rennen" hatte den Mann nach Angaben der Ordnungshüter gegen 15.40 Uhr auf der Robert-Perthel-Straße in Köln-Nippes per Anhaltezeichen dazu aufgefordert, seinen Chevrolet Kombi zu stoppen.

Diese ignorierte der 40-Jährige allerdings. Stattdessen drückte er aufs Gas und versuchte, die Beamten mit hoher Geschwindigkeit abzuhängen.

In der Folge fuhr er über die A57, verließ die Autobahn nach nur wenigen Kilometern an der Anschlussstelle Ehrenfeld allerdings wieder, um zurück auf die Robert-Perthel-Straße zu biegen.

Dort crashte der Chevrolet zunächst in den Cupra eines 60-Jährigen, ehe er weitere Fahrzeuge touchierte. Erst auf dem Mittelstreifen kam der Wagen zum Stehen.