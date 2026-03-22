Raser fährt mit 135 Sachen statt erlaubtem Tempo 80: Die Erklärung erstaunt

Berlin - Dreist kommt weiter. So dreist dann aber auch wieder nicht.

Die Polizei stellte mehrere Fahrzeuge sicher. © Facebook/Polizei Berlin

Der Berliner Polizei sind in der Nacht zu Sonntag allerlei Verkehrssünder ins Netz gegangen. Allein in Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf wurden zwischen 15 Uhr und drei Uhr morgens zehn Autos sichergestellt, wie die Beamten auf Facebook berichten.

Einer hatte es aber besonders eilig. Statt der erlauben Tempo 80 war er mit 135 Sachen unterwegs. Macht 55 km/h zu viel.

Die Erklärung war dann allerdings noch erstaunlicher. Seine Ausrede: "Ich musste dringend auf Toilette!"

Doch nur weil die Blase drückt, drückt man nicht aufs Gaspedal. Die Polizisten sehen das offenbar ähnlich. Die Spritztour kommt den Pipi-Raser zumindest teuer zu stehen: Neben 1120 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg ist auch der Führerschein für zwei Monate weg.