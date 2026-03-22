Wohnungen in Mehrfamilienhaus brennen nieder: Bewohner können sich gerade so retten

Wuppertal - Zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wuppertal sind am Sonntag durch ein Feuer in Gefahr geraten.

In Wuppertal sind zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch ein Feuer in Gefahr geraten (Symbolbild). © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kamen sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Als die Feuerwehr kurz nach dem Alarm eintraf, standen den Angaben nach zwei Balkons in Flammen.

Durch geborstene Scheiben griff das Feuer bereits auf weitere Bereiche über.

Mehrere Bewohner machten sich zur Straße hin bemerkbar und konnten gerettet werden. Andere hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht, wie es hieß.

Der Rettungsdienst untersuchte und betreute insgesamt neun Menschen.