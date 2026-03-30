Mann jagt Zigarettenautomat in die Luft - dann macht er einen fatalen Fehler

Haldensleben - In der Nacht auf Sonntag flog im Landkreis Börde ein Automat in die Luft. Die Polizei konnte den Täter noch vor Ort schnappen.

Im Landkreis Börde wurde am Wochenende ein Zigarettenautomat gesprengt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 3.45 Uhr hörte ein Anwohner der Bahnhofstraße in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) einen lauten Knall.

Als er danach aus dem Fenster schaute, sah er einen dunkel gekleideten Mann, der sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte.

Der Tatverdächtige steckte nach der Detonation zahlreiche Schachteln in seinen Rucksack und rannte davon, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Eine Streife konnte in der Nähe des Tatorts einen 38-jährigen Deutschen ausfindig machen, der auf dem Bahnhofsvorplatz mit einem E-Scooter umherfuhr. Als er die Beamten erblickte, raste er davon.

Blöd für den Automatensprenger: Er stürzte mit seinem Roller und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Als er versuchte zu Fuß Reißaus zu nehmen, konnten ihn die Polizisten schließlich einfangen.