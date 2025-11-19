Mann lässt Wut an E-Scootern heraus
Jena - Am Dienstagabend hegte ein bisher noch unbekannter Täter in Jena einen Groll gegen E-Scooter.
Laut Polizei war der Mann gegen 20 Uhr in der Naumburger Straße Ecke Schützenhofstraße unterwegs.
Zeugen teilten mit, dass der Unbekannte herumschrie und gegen insgesamt fünf E-Scooter einer Mietfirma trat.
Diese fielen daraufhin um, wurden aber allen Anschein nach nicht beschädigt.
Anschließend entfernte sich der männliche Täter vom Ort des Geschehens - noch bevor die Beamten eintrafen. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um den Mann ausfindig zu machen, bisher noch ohne Ergebnis.
Titelfoto: Bildmontage: Bodo Schackow/dpa, Andreas Arnold/dpa