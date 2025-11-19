Mann lässt Wut an E-Scootern heraus

Jena - Am Dienstagabend hegte ein bisher noch unbekannter Täter in Jena einen Groll gegen E-Scooter.

In Jena ließ am Dienstagabend ein unbekannter Mann seine Aggressionen an einem E-Scooter aus.

Laut Polizei war der Mann gegen 20 Uhr in der Naumburger Straße Ecke Schützenhofstraße unterwegs.

Zeugen teilten mit, dass der Unbekannte herumschrie und gegen insgesamt fünf E-Scooter einer Mietfirma trat.

Diese fielen daraufhin um, wurden aber allen Anschein nach nicht beschädigt.