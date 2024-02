16.02.2024 15:18 806 Mann masturbiert in Laden und bedroht Mitarbeiterin

Am Donnerstag hat ein unbekannter Mann in einem Laden in Hainichen in der Marktstraße eine Frau bedrängt.

Von Claudia Ziems

Hainichen - In Hainichen ist am gestrigen Donnerstag in einem Laden eine Frau bedrängt worden. In einem Laden fing ein Mann plötzlich an zu masturbieren. (Symbolbild) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, 123rf/andranik2018 Wie die Polizei mitteilte, geschah das Ganze in der Zeit zwischen 7.35 und 7.45 Uhr. Der unbekannte Mann betrat ein Geschäft in der Marktstraße und fing plötzlich an zu masturbieren. Währenddessen soll er anzügliche Bemerkungen gemacht und die Mitarbeiterin bedroht haben. Polizeimeldungen Tragödie in Kita: Vierjähriges Mädchen stirbt "Danach verließ der Täter das Geschäft in unbekannte Richtung und die Frau verständigte die Polizei", heißt es weiter. Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: etwa 1,70 Meter groß

schlank

etwa 40 Jahre alt

sprach akzentfrei Deutsch

heller Teint

trug eine grüne Jacke, blaue Jeans und eine graue Wollmütze

sein Gesicht war durch eine weiße Maske teils verdeckt Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich im Bereich der Marktstraße aufgehalten haben und weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise zum beschriebenen Mann werden unter der Telefonnummer 03727 980-0 im Polizeirevier Mittweida entgegengenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, 123rf/andranik2018