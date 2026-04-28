Mann mit Gewehr im Ravensburger Spieleland!
Von Klaas Seißer
Meckenbeuren - Ein Mann mit einem Gewehr hat einen Polizeieinsatz im Ravensburger Spieleland bei Meckenbeuren (Bodenseekreis) ausgelöst.
Die Polizei kam zügig hinzu und konnte die Situation aufklären. Der Mann sei Jäger und berechtigterweise auf dem Gelände gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zuerst berichteten mehrere Medien über den Vorfall.
Den Berichten zufolge alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage nicht.
Zum Einsatzzeitpunkt befanden sich demnach keine Besucher im Spieleland. Eine Straftat lag den Angaben nach nicht vor.
Warum der Jäger auf dem Gelände war, teilte die Polizei auch auf Nachfrage nicht mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa