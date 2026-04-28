Mann mit Gewehr im Ravensburger Spieleland!

Meckenbeuren - Ein Mann mit einem Gewehr hat einen Polizeieinsatz im Ravensburger Spieleland bei Meckenbeuren (Bodenseekreis) ausgelöst.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die Polizei kam zügig hinzu und konnte die Situation aufklären. Der Mann sei Jäger und berechtigterweise auf dem Gelände gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zuerst berichteten mehrere Medien über den Vorfall.

Den Berichten zufolge alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage nicht.

Zum Einsatzzeitpunkt befanden sich demnach keine Besucher im Spieleland. Eine Straftat lag den Angaben nach nicht vor.