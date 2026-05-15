Mann mit Machete springt aus Fenster: Danach verbreitet er Schrecken vor dem Krankenhaus

Ein 24-Jähriger mit einer Machete hat am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolfoto) © 123RF/evgeniy3030

Wie die Beamten am Freitag erklärten, war der 24-Jährige zunächst aus dem Fenster seiner Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gesprungen.

Dummerweise hatte genau unter diesem Fenster ein 75-Jähriger sein Auto geparkt. Durch die Landung des jungen Mannes entstand an der Motorhaube sowie Windschutzscheibe des Fahrzeuges ein nicht unerheblicher Sachschaden. Eine genaue Summe nannte die Polizei jedoch nicht.

Im Anschluss machte sich der 24-Jährige auf den Weg in Richtung des Südharzklinikums. Dort fuchtelte er dann kurz nach 3.30 Uhr im Außenbereich wild mit einer Machete umher. Das Krankenhauspersonal bemerkte diese bedrohliche Situation, hielt den Haupteingang geschlossen und alarmierte die Polizei.

Als die Beamten wenig später vor Ort eintrafen, konnten sie den Mann entwaffnen. Da sich Hinweise ergaben, dass der Unruhestifter nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, wurde er auf einer psychiatrischen Station aufgenommen.