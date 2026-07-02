Mann mit Messer: Polizei schießt in Crailsheim auf 26-Jährigen

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Die Polizei in Crailsheim hat in der Nacht auf Donnerstag bei einem Einsatz von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht.

Von Lara Vonwald

Crailsheim - Die Polizei in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) hat in der Nacht auf Donnerstag bei einem Einsatz von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht.

Die Polizisten gaben mehrere Schüsse in der Nacht ab. (Symbolbild)
Die Polizisten gaben mehrere Schüsse in der Nacht ab. (Symbolbild)  © Daniel Vogl/dpa

Zwei Polizisten wollten einen 26-Jährigen in der Nähe einer Tankstelle kontrollieren, teilten die Beamten mit.

Dieser habe daraufhin ein Messer gezogen und sei zielgerichtet auf die Einsatzkräfte zugegangen.

Obwohl die Beamten den Mann mehrfach aufforderten, das Messer wegzulegen, hielt er es demnach weiterhin in der Hand.

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Die Polizisten gaben mehrere Schüsse ab. Der 26-Jährige wurde durch einen Schuss verletzt.

Der Verletzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa

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