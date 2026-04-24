Mann mit schweren Verletzungen an Kopf und Hals gefunden
Bad Langensalza - Rettungskräfte haben am frühen Freitagmorgen in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) einen schwer verletzten Mann gefunden.
Wie die Polizei erklärte, wies das Opfer gravierende Verletzungen an Kopf und Hals auf. Er war gegen 4 Uhr in der Tonnaer Straße entdeckt worden.
Die Beamten schlossen nicht aus, dass womöglich eine körperliche Auseinandersetzung im Vorfeld die Ursache für die Verletzungen war.
Der Mann konnte sich nicht daran erinnern, was geschehen war. Er wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugenhinweise zu den Geschehnissen werden von den Beamten unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa