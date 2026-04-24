Mann mit schweren Verletzungen an Kopf und Hals gefunden

Bad Langensalza - Rettungskräfte haben am frühen Freitagmorgen in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) einen schwer verletzten Mann gefunden.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei erklärte, wies das Opfer gravierende Verletzungen an Kopf und Hals auf. Er war gegen 4 Uhr in der Tonnaer Straße entdeckt worden.

Die Beamten schlossen nicht aus, dass womöglich eine körperliche Auseinandersetzung im Vorfeld die Ursache für die Verletzungen war.

Der Mann konnte sich nicht daran erinnern, was geschehen war. Er wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.