13.07.2023 20:26 1.136 Mann mit Verletzungen am Oberkörper gefunden

In Plauen wurde am Donnerstagnachmittag ein Mann mit Verletzungen am Oberkörper gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Victoria Winkel

Plauen - In der Plauener Innenstadt (Vogtlandkreis) wurde am Donnerstagnachmittag ein verletzter Mann gefunden. In Plauen wurde ein verletzter Mann (39) gefunden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden die Beamten gegen 16 Uhr informiert, dass an der Martin-Luther-Straße ein Mann mit Verletzungen am Oberkörper gefunden worden sei. "Der Verletzte war zunächst nicht ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Da es sich um einen unklaren Sachverhalt handelte, wurden sofort umfangreiche Einsatzmaßnahmen eingeleitet, an denen neben Beamten des Reviers Plauen auch Angehörige der Kriminalpolizei, des Einsatzzuges und der Bereitschaftspolizei beteiligt waren", so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen ergaben, dass es keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen gibt. Der 39-Jährige gab schließlich bei einer Befragung zu, sich die Verletzungen selbst zugefügt zu haben. "Er verbleibt zur Behandlung zunächst im Krankenhaus. Zu den genauen Hintergründen wird weiter ermittelt", teilte die Polizei mit.



