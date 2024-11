30.11.2024 07:39 Mann mit vermeintlicher Granate: Spezialkräfte verhindern Eskalation

Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand löste in Bruck in der Oberpfalz einen Großeinsatz aus. Sogar Spezialkräfte aus München mussten anrücken.

Von Friederike Hauer

Bruck in der Oberpfalz - Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand löste am Freitagabend einen Großeinsatz der Polizei aus. Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Freitag in Bruck unterwegs und sperrten den Bereich rund um den Einsatzort ab. © vifogra (2) Laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz wurden die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr wegen einer Bedrohungslage zu einem Haus in der Bahnhofstraße alarmiert. Der Bereich um das betroffene Haus wurde weiträumig abgesperrt. Grund für den Einsatz war ein 42-Jähriger, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er konnte schließlich festgenommen werden und wurde in einer Fachklinik gebracht. Weil im Haus ein granatenähnlicher Gegenstand entdeckt wurde, musste eine Spezialeinheit des LKA aus München anrücken. Die konnten dann Entwarnung geben: Der Gegenstand entpuppte sich bei näherer Betrachtung als Attrappe.

Titelfoto: vifogra (2)