Mann nach Streit in Sachsen erschossen: Polizei nimmt Trio fest

Strehla/Riesa - Schüsse im beschaulichen Strehla! Im Landkreis Meißen wurden nach einem Tötungsdelikt drei Männer (41, 37 und 36) festgenommen. Gegen das Trio wird nun ermittelt.

Die Einsatzkräfte fanden einen 42-Jährigen mit tödlichen Verletzungen in Strehla. © xcitepress/Finn Becker

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurden die Beamten kurz nach 21 Uhr zur Riesaer Straße in Strehla gerufen, nachdem Zeugen Schüsse vor einem Wohnhaus gemeldet hatten.

Vor Ort fanden Rettungskräfte und Polizisten einen 42-jährigen Mann mit schweren Verletzungen vor. Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er war tödlich verletzt worden.

Wie die Staatsanwaltschaft am Nachmittag bekannt gab, wird jetzt gegen einen 41-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Zudem wird ein 37-jähriger Deutscher verdächtigt, Beihilfe zum Totschlag geleistet zu haben. Gegen einen weiteren Mann, ein 36-jähriger Deutscher, wird wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitelung ermittelt.

Der 41-Jährige soll am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr auf das 42-jährige Opfer vor dessen Wohnhaus mit einer Schusswaffe geschossen haben. Der Schuss traf den Mann im Oberkörper, worauf er noch am Tatort verstarb. Zuvor habe es zwischen dem Opfer und dem 41-Jährigen eine körperliche Auseinandersetzung gegeben.