Mann nimmt drei Töchter als Geiseln: Spuk von Dortmund vorbei, 51-Jähriger stellt sich

Dortmund - Großeinsatz in Dortmund am Dienstagabend: Ein bewaffneter 51-Jähriger hielt die Polizei und seine eigene Familie in Atem. Stundenlang verschanzte sich der Mann mit seinen drei Töchtern in einer Wohnung. Am Morgen danach gab der Geiselnehmer auf.

Spezialkräfte der Polizei nahmen den Geiselnehmer am frühen Mittwoch fest. © Christoph Reichwein/dpa

Gegen 3.30 Uhr am frühen Mittwoch sei der serbische Staatsbürger laut Deutscher Presseagentur freiwillig vor die Tür des Gebäudes getreten. Zuvor sei stundenlang verhandelt worden. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm den Mann widerstandslos fest.

"Bild" berichtete, dass der 51-Jährige vor der Tat in einem Restaurant randaliert, Gäste bedroht und mit Pfefferspray besprüht haben soll.

Anschließend sei der aus Dortmund stammende Mann mit einem Auto zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Wittbräucker Straße im Stadtteil Höchsten gefahren. Die Ehefrau des Täters meldete sich schließlich bei der Polizei und bat um Hilfe.

Den Einsatzkräften begegnete der Mann anfangs mit einer scharfen Pistole und schoss um sich. Einer der Polizisten wurde dabei getroffen und leicht verletzt. Weil er eine Schutzweste trug, konnte Schlimmeres verhindert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Polizist unverletzt. Der 51-Jährige verschanzte sich unterdessen gegen 19.15 Uhr laut "Bild" mit seinen Töchtern (7, 10, 12) in besagtem Gebäude.