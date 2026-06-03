Mann nimmt drei Töchter als Geiseln: Spuk von Dortmund vorbei, 51-Jähriger stellt sich

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Großeinsatz der Polizei in Dortmund. Auslöser ist eine Geiselnahme in der Stadt.

Von Marcus Scholz, Janina Rößler

Dortmund - Großeinsatz in Dortmund am Dienstagabend: Ein bewaffneter 51-Jähriger hielt die Polizei und seine eigene Familie in Atem. Stundenlang verschanzte sich der Mann mit seinen drei Töchtern in einer Wohnung. Am Morgen danach gab der Geiselnehmer auf.

Spezialkräfte der Polizei nahmen den Geiselnehmer am frühen Mittwoch fest.
Spezialkräfte der Polizei nahmen den Geiselnehmer am frühen Mittwoch fest.  © Christoph Reichwein/dpa

Gegen 3.30 Uhr am frühen Mittwoch sei der serbische Staatsbürger laut Deutscher Presseagentur freiwillig vor die Tür des Gebäudes getreten. Zuvor sei stundenlang verhandelt worden. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm den Mann widerstandslos fest.

"Bild" berichtete, dass der 51-Jährige vor der Tat in einem Restaurant randaliert, Gäste bedroht und mit Pfefferspray besprüht haben soll.

Anschließend sei der aus Dortmund stammende Mann mit einem Auto zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Wittbräucker Straße im Stadtteil Höchsten gefahren. Die Ehefrau des Täters meldete sich schließlich bei der Polizei und bat um Hilfe.

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Polizeimeldungen Anwohner hören Knall: Kassenhäuschen in ehemaligem Freibad brennt

Den Einsatzkräften begegnete der Mann anfangs mit einer scharfen Pistole und schoss um sich. Einer der Polizisten wurde dabei getroffen und leicht verletzt. Weil er eine Schutzweste trug, konnte Schlimmeres verhindert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Polizist unverletzt. Der 51-Jährige verschanzte sich unterdessen gegen 19.15 Uhr laut "Bild" mit seinen Töchtern (7, 10, 12) in besagtem Gebäude.

Beamte sind bei einer Bedrohungslage im Einsatz, bei der ein Polizist angeschossen wurde.
Beamte sind bei einer Bedrohungslage im Einsatz, bei der ein Polizist angeschossen wurde.  © Christoph Reichwein/dpa
Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ist bei einer Bedrohungslage im Einsatz.
Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ist bei einer Bedrohungslage im Einsatz.  © Christoph Reichwein/dpa

Kinder werden nach Geiselnahme in Dortmund vom Jugendamt betreut

Es sei unklar, ob der Mann während der gesamten Zeit in der Wohnung seine Waffe mit sich führte, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Ob sich auch die Mutter der Kinder in der Wohnung befunden hatte, sei ebenfalls noch nicht gesichert.

Die drei als Geisel genommenen Kinder werden inzwischen vom Jugendamt betreut. Ihnen gehe es laut Polizei den Umständen entsprechend gut.

Eine Gefahr für Unbeteiligte habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Erstmeldung am 2. Juni, um 20.39 Uhr. Update am 3. Juni, um 6.39 Uhr

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

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