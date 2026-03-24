Mann nimmt Streifenwagen die Vorfahrt: Polizei deckt noch mehr auf

Bergisch Gladbach - Er hatte einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen: Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die Polizei jetzt gegen einen 45-jährigen Bergisch Gladbacher ermittelt.

Nach der Vorfahrt-Situation stoppte die Polizei den Fahrer und weitere Verstöße kamen ans Licht. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Am Montagabend gegen 20 Uhr war das Polizeiauto auf der Bensberger Straße im Stadtteil Sand unterwegs, als aus der Hüttenstraße plötzlich ein Wagen einbog und den Beamten die Vorfahrt nahm.

Die Polizisten mussten abbremsen und entschieden sich, den Fahrer direkt zu kontrollieren. Schnell wurde klar: Der Mann war kein Unbekannter.

Laut Polizei wurde ihm bereits zweimal die Fahrerlaubnis entzogen. Trotzdem saß er wieder am Steuer.

Bei der Kontrolle fielen den Beamten zudem körperliche Auffälligkeiten auf.